10 апреля 2024

После теракта в «Крокусе» число молящихся в Рамадан резко сократилось

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Пресс-конференция к международному дню Аль-Кудса в пресс-центре "Россия Сегодня". 8 апреля 2024. Москва, аббясов рушан
По данным Рушана Аббясова в Москве праздник отмечали больше 200 тысяч мусульман Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество прихожан на ночных молитвах в месяц Рамадан в Москве после трагедии в «Крокус сити холле» сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.

«Отток московских верующих произошел после теракта в „Крокусе“. На ночных молитвах в Рамадан количество прихожан сократилось почти в три раза», — сообщил Аббясов «Ведомостям».

По словам муфтия, около 205 тысяч верующих отметили мусульманский праздник в Москве. По данным Аббясова, в 2023 году Ураза-байрам в столице праздновали больше 320 тысяч человек.

Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста».

Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее назвали имя «координатора». Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. Указания им давал некий координатор Сайфулло, пишет RT.

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Количество прихожан на ночных молитвах в месяц Рамадан в Москве после трагедии в «Крокус сити холле» сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов. «Отток московских верующих произошел после теракта в „Крокусе“. На ночных молитвах в Рамадан количество прихожан сократилось почти в три раза», — сообщил Аббясов «Ведомостям». По словам муфтия, около 205 тысяч верующих отметили мусульманский праздник в Москве. По данным Аббясова, в 2023 году Ураза-байрам в столице праздновали больше 320 тысяч человек. Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста». Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее назвали имя «координатора». Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. Указания им давал некий координатор Сайфулло, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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