После теракта в «Крокусе» число молящихся в Рамадан резко сократилось

11 апреля 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

По данным Рушана Аббясова в Москве праздник отмечали больше 200 тысяч мусульман Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Количество прихожан на ночных молитвах в месяц Рамадан в Москве после трагедии в «Крокус сити холле» сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов. «Отток московских верующих произошел после теракта в „Крокусе“. На ночных молитвах в Рамадан количество прихожан сократилось почти в три раза», — сообщил Аббясов «Ведомостям». По словам муфтия, около 205 тысяч верующих отметили мусульманский праздник в Москве. По данным Аббясова, в 2023 году Ураза-байрам в столице праздновали больше 320 тысяч человек. Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста». Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее назвали имя «координатора». Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. Указания им давал некий координатор Сайфулло, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество прихожан на ночных молитвах в месяц Рамадан в Москве после трагедии в «Крокус сити холле» сократилось примерно в три раза. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов. «Отток московских верующих произошел после теракта в „Крокусе“. На ночных молитвах в Рамадан количество прихожан сократилось почти в три раза», — сообщил Аббясов «Ведомостям». По словам муфтия, около 205 тысяч верующих отметили мусульманский праздник в Москве. По данным Аббясова, в 2023 году Ураза-байрам в столице праздновали больше 320 тысяч человек. Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста». Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее назвали имя «координатора». Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. Указания им давал некий координатор Сайфулло, пишет RT.