Участникам военной спецоперации (СВО) на Украине, ставшим победителями праймериз «Единой России», доверен ответственный участок работы «на гражданке». Им предстоит преодолевать сопротивление местных элит, которые не желают расставаться с нагретыми местами, заявил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
«Есть поручение президента Владимира Путина — создателя и лидера ЕР — как можно шире привлекать участников СВО к различным форматам участия в жизни страны, в том числе к участию в политике и управлению. С другой стороны, не все, кто вернулся с линии боевого соприкосновения, готовы к этому. Им нужна системная поддержка на всех уровнях. Конечно, нужно преодолевать сопротивление тех самых местных элит, которые не готовы расставаться с теплыми местами», — пояснил Костин.
В этом году выборы пройдут в 83 субъектах РФ. Единый день голосования назначен на 8 сентября. По словам Константина Костина, участникам СВО, которые прошли через внутрипартийные праймериз и имеют шанс войти в органы местного самоуправления, в представительные собрания регионов, будет оказываться помощь, в том числе, со стороны ЕР. «Важен и настрой [самих ветеранов], их потенциал, желание учиться и получать знания, а также деятельное внимание к проблемам людей. Все это у ребят, вернувшихся с СВО, есть», — убежден глава ФоРГО.
Сегодня, полагает Костин, есть «острая потребность в разумной, эффективной и обязательно нативной героизации участников СВО на уровне муниципалитетов и регионов». «Люди должны увидеть в них не только бойцов, но и патриотов, готовых менять жизнь к лучшему в своих городах и населенных пунктах. Все эти задачи сложны, нелинейны и вряд ли смогут найти свое решение в рамках одного избирательного цикла. Важно, что над этим начата работа», — отметил политолог.
В предварительном голосовании ЕР в этом году победило 95 участников СВО. Активнее привлекать ветеранов к управлению, развитием городов и сел призывал президент России Владимир Путин в своем послании. По словам политолога Костина, праймериз ЕР стали хорошим инструментом для того, чтобы «стимулировать партийцев, избавить многих от сонливости». «Они нервируют в хорошем смысле слова региональные элиты, а саму ЕР страхует от „неповоротливости“», — заключил Костин.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с сенатором, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, который курировал внутрипартийные праймериз. Турчак назначен врио губернатора Республики Алтай.
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