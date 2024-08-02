Задержанного за организацию убийства сенатора Савельева доставили в суд

Дмитрий Савельев находится в суде
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в суд. Об этом пишут СМИ.
«Савельев доставлен в суд по делу об организации убийства», — сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Суд рассмотрит ходатайство об аресте.
Савельева задержали в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Все подробности — в материале URA.RU.
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