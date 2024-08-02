Задержанного за организацию убийства сенатора Савельева доставили в суд

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Дмитрий Савельев находится в суде Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в суд. Об этом пишут СМИ.

«Савельев доставлен в суд по делу об организации убийства», — сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Суд рассмотрит ходатайство об аресте.

Савельева задержали в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Все подробности — в материале URA.RU.

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Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в суд. Об этом пишут СМИ. «Савельев доставлен в суд по делу об организации убийства», — сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Суд рассмотрит ходатайство об аресте. Савельева задержали в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Все подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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