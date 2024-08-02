Задержанного за организацию убийства сенатора Савельева доставили в суд

02 августа 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Савельев находится в суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в суд. Об этом пишут СМИ. «Савельев доставлен в суд по делу об организации убийства», — сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Суд рассмотрит ходатайство об аресте. Савельева задержали в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Все подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в суд. Об этом пишут СМИ. «Савельев доставлен в суд по делу об организации убийства», — сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Суд рассмотрит ходатайство об аресте. Савельева задержали в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Все подробности — в материале URA.RU.