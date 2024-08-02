Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву

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Анисимов, сотрудник Госавтодор. Курган , судебное заседание, судья
Дмитрия Савельева подозревают в причастности к организации убийства делового партнера Фото:
новость из сюжета
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Суд рассмотрит вопрос об аресте сенатора Дмитрия Савельева в закрытом режиме, которого подозревают в организации убийства. Об этом сообщили журналисты.

«Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву», — передают журналисты. Об этом пишет ТАСС.

Задержание Дмитрия Савельева произошло в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Вечером 2 августа его доставили в суд.

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Суд рассмотрит вопрос об аресте сенатора Дмитрия Савельева в закрытом режиме, которого подозревают в организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву», — передают журналисты. Об этом пишет ТАСС. Задержание Дмитрия Савельева произошло в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Вечером 2 августа его доставили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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