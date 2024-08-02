Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву

02 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Дмитрия Савельева подозревают в причастности к организации убийства делового партнера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Суд рассмотрит вопрос об аресте сенатора Дмитрия Савельева в закрытом режиме, которого подозревают в организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву», — передают журналисты. Об этом пишет ТАСС. Задержание Дмитрия Савельева произошло в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Вечером 2 августа его доставили в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд рассмотрит вопрос об аресте сенатора Дмитрия Савельева в закрытом режиме, которого подозревают в организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву», — передают журналисты. Об этом пишет ТАСС. Задержание Дмитрия Савельева произошло в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Вечером 2 августа его доставили в суд.