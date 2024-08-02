Дмитрия Савельева подозревают в причастности к организации убийства делового партнера
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Суд рассмотрит вопрос об аресте сенатора Дмитрия Савельева в закрытом режиме, которого подозревают в организации убийства. Об этом сообщили журналисты.
«Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатору Савельеву», — передают журналисты. Об этом пишет ТАСС.
Задержание Дмитрия Савельева произошло в конце заседания Совфеда. Его подозревают в организации убийства своего партнера по бизнесу. Вечером 2 августа его доставили в суд.
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