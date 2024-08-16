В Германии спрогнозировали, когда ВСУ отбросят из Курской области

Полковник Рихтер: ВСУ вскоре будут отброшены из Курской области

16 августа 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Экс-полковник бундесвера заявил о скором отбрасывании ВСУ из Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Армия Украины в ближайшие несколько недель, вероятно, будет отброшена назад из Курской области. Об этом сообщил бывший полковник бундесвера Вольфганг Рихтер. «Мы увидим это в ближайшие две-три недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для украинской армии. — прим. URA.RU), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?» — заявил Рихтер в интервью для канала Welt. Также бывший полковник добавил, что в ближайшее время просчет Киева станет очевидным. Армия России продолжает активно наступать на отдельных частях фронта. Ранее 6 августа ВСУ напали на Курскую область, заняв ряд населенных пунктов. Как пояснял командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, задача украинских войск состояла в захвате стратегически важных объектов в Курской и Белгородской областях, однако сейчас российские войска, по его словам, контролируют ситуацию, пишет деловое издание «Взгляд». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, говоря о военных действиях в Курской области, подчеркнул, что все закончится полным разгромом украинских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины в ближайшие несколько недель, вероятно, будет отброшена назад из Курской области. Об этом сообщил бывший полковник бундесвера Вольфганг Рихтер. «Мы увидим это в ближайшие две-три недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для украинской армии. — прим. URA.RU), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?» — заявил Рихтер в интервью для канала Welt. Также бывший полковник добавил, что в ближайшее время просчет Киева станет очевидным. Армия России продолжает активно наступать на отдельных частях фронта. Ранее 6 августа ВСУ напали на Курскую область, заняв ряд населенных пунктов. Как пояснял командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, задача украинских войск состояла в захвате стратегически важных объектов в Курской и Белгородской областях, однако сейчас российские войска, по его словам, контролируют ситуацию, пишет деловое издание «Взгляд». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, говоря о военных действиях в Курской области, подчеркнул, что все закончится полным разгромом украинских войск.