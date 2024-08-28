Смешарики выехали в Париж спасать Дурова

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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, летний лагерь, детский лагерь, детский рисунок, смешарики
Видео с обращением персонажей «Смешариков» опубликовано в соцсетях Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Персонажи из мультсериала «Смешарики» отправились в Париж для спасения основателя Telegram Павла Дурова. Видео с обращением анимированных героев опубликовано в соцсетях.

«Смешарики выехали в Париж спасать друзей», — указано в тексте на первых секундах ролика на официальном канале Смешариков в Tik-Tok, намекая на задержание Дурова во французской столице. Является ли публикация частью креативной кампании по продвижению нового мультфильма — не уточняется.

Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров, был доставлен в суд в Париже. Дуров был арестован во Франции по обвинению в 12 тяжких преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Илона Маска, который иронично отметил, что такие тенденции в Европе могут привести к массовым казням к 2030 году. Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане из-за ареста Дурова.

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Персонажи из мультсериала «Смешарики» отправились в Париж для спасения основателя Telegram Павла Дурова. Видео с обращением анимированных героев опубликовано в соцсетях. «Смешарики выехали в Париж спасать друзей», — указано в тексте на первых секундах ролика на официальном канале Смешариков в Tik-Tok, намекая на задержание Дурова во французской столице. Является ли публикация частью креативной кампании по продвижению нового мультфильма — не уточняется. Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров, был доставлен в суд в Париже. Дуров был арестован во Франции по обвинению в 12 тяжких преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Илона Маска, который иронично отметил, что такие тенденции в Европе могут привести к массовым казням к 2030 году. Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане из-за ареста Дурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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