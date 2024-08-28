Смешарики выехали в Париж спасать Дурова

28 августа 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Видео с обращением персонажей «Смешариков» опубликовано в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Персонажи из мультсериала «Смешарики» отправились в Париж для спасения основателя Telegram Павла Дурова. Видео с обращением анимированных героев опубликовано в соцсетях. «Смешарики выехали в Париж спасать друзей», — указано в тексте на первых секундах ролика на официальном канале Смешариков в Tik-Tok, намекая на задержание Дурова во французской столице. Является ли публикация частью креативной кампании по продвижению нового мультфильма — не уточняется. Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров, был доставлен в суд в Париже. Дуров был арестован во Франции по обвинению в 12 тяжких преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Илона Маска, который иронично отметил, что такие тенденции в Европе могут привести к массовым казням к 2030 году. Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане из-за ареста Дурова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Персонажи из мультсериала «Смешарики» отправились в Париж для спасения основателя Telegram Павла Дурова. Видео с обращением анимированных героев опубликовано в соцсетях. «Смешарики выехали в Париж спасать друзей», — указано в тексте на первых секундах ролика на официальном канале Смешариков в Tik-Tok, намекая на задержание Дурова во французской столице. Является ли публикация частью креативной кампании по продвижению нового мультфильма — не уточняется. Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров, был доставлен в суд в Париже. Дуров был арестован во Франции по обвинению в 12 тяжких преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Илона Маска, который иронично отметил, что такие тенденции в Европе могут привести к массовым казням к 2030 году. Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане из-за ареста Дурова.