Смешарики выехали в Париж спасать Дурова

Персонажи из мультсериала «Смешарики» отправились в Париж для спасения основателя Telegram Павла Дурова. Видео с обращением анимированных героев опубликовано в соцсетях.
«Смешарики выехали в Париж спасать друзей», — указано в тексте на первых секундах ролика на официальном канале Смешариков в Tik-Tok, намекая на задержание Дурова во французской столице. Является ли публикация частью креативной кампании по продвижению нового мультфильма — не уточняется.
Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров, был доставлен в суд в Париже. Дуров был арестован во Франции по обвинению в 12 тяжких преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Илона Маска, который иронично отметил, что такие тенденции в Европе могут привести к массовым казням к 2030 году. Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал мировые страны бойкотировать Францию в экономическом и туристическом плане из-за ареста Дурова.
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