10 сентября 2024

Егор Крид перепугал фанатов своим окровавленным лицом на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Егор Крид признался, что видео было снято с целью прорекламировать фильм с его участием
Егор Крид признался, что видео было снято с целью прорекламировать фильм с его участием Фото:

Российский рэп-исполнитель Егор Булаткин (Псевдоним — Егор Крид) опубликовал видео в своем telegram-канале, где предстал перед подписчиками с окровавленным лицом. Звезда также добавил подпись: «Я найду каждого из вас по одному». Фанаты Егора в комментариях испугались и начали справляться о его состоянии.

«Что произошло вообще», — написала одна из пользователей с ником «Лалбинка» под постом Крида. Другие последовали с короткими вопросами «где», «что случилось», «что». Одна из поклонниц выразила волнение после увиденных кадров: «Не пугай нас так». 

Впоследствии исполнитель признался, что его никто не избивал. Видео было снято с целью прорекламировать фильм, где Крид сыграл одну из ролей. Исполнитель поблагодарил публику и извинился перед теми, кто испугался при виде окровавленного лица артиста.

Ранее Крид выпустил ролик в поддержку девочки, которую осудила блогер Mia Boyka. Артист назвал коллегу животным и заступился за девочку, которая столкнулась с буллингом из-за принадлежности к движению квадроберов.

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Российский рэп-исполнитель Егор Булаткин (Псевдоним — Егор Крид) опубликовал видео в своем telegram-канале, где предстал перед подписчиками с окровавленным лицом. Звезда также добавил подпись: «Я найду каждого из вас по одному». Фанаты Егора в комментариях испугались и начали справляться о его состоянии. «Что произошло вообще», — написала одна из пользователей с ником «Лалбинка» под постом Крида. Другие последовали с короткими вопросами «где», «что случилось», «что». Одна из поклонниц выразила волнение после увиденных кадров: «Не пугай нас так».  Впоследствии исполнитель признался, что его никто не избивал. Видео было снято с целью прорекламировать фильм, где Крид сыграл одну из ролей. Исполнитель поблагодарил публику и извинился перед теми, кто испугался при виде окровавленного лица артиста. Ранее Крид выпустил ролик в поддержку девочки, которую осудила блогер Mia Boyka. Артист назвал коллегу животным и заступился за девочку, которая столкнулась с буллингом из-за принадлежности к движению квадроберов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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