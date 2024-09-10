Егор Крид перепугал фанатов своим окровавленным лицом на видео

Российский рэп-исполнитель Егор Булаткин (Псевдоним — Егор Крид) опубликовал видео в своем telegram-канале, где предстал перед подписчиками с окровавленным лицом. Звезда также добавил подпись: «Я найду каждого из вас по одному». Фанаты Егора в комментариях испугались и начали справляться о его состоянии.
«Что произошло вообще», — написала одна из пользователей с ником «Лалбинка» под постом Крида. Другие последовали с короткими вопросами «где», «что случилось», «что». Одна из поклонниц выразила волнение после увиденных кадров: «Не пугай нас так».
Впоследствии исполнитель признался, что его никто не избивал. Видео было снято с целью прорекламировать фильм, где Крид сыграл одну из ролей. Исполнитель поблагодарил публику и извинился перед теми, кто испугался при виде окровавленного лица артиста.
Ранее Крид выпустил ролик в поддержку девочки, которую осудила блогер Mia Boyka. Артист назвал коллегу животным и заступился за девочку, которая столкнулась с буллингом из-за принадлежности к движению квадроберов.
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