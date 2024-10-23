Baza: сотрудников Росгвардии поймали на сбыте мефедрона

Сотрудники Росгвардии Алексей Сапожников и Алексей Кузнецов задержаны в Москве с тремя свертками с мефедроном на 1,5 грамма. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Москве двоих росгвардейцев поймали на сбыте мефедрона. По версии следствия, они ловили закладчиков, вымогали у них деньги, а вещества оставляли себе на продажу», — заявили в Baza. По их данным, росгвардейцы задержаны сотрудниками ФСБ и МВД на операции 18 октября.
В канале отметили со ссылкой на следствие, что Кузнец, Сапожников и их возможные партнеры ловили закладчиков, просили у них взятку за «закрытые глаза», отбирали у них наркотики и затем продавали. Сотрудники Росгвардии арестованы, против них возбуждено дело о сбыте накротиков.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию. Ответ ожидается.
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