Baza: сотрудников Росгвардии поймали на сбыте мефедрона

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Сотрудники Росгвардии отбирали у закладчиков мефедрон и продавали его, сообщили в telegram-каналах
Сотрудники Росгвардии отбирали у закладчиков мефедрон и продавали его, сообщили в telegram-каналах Фото:

Сотрудники Росгвардии Алексей Сапожников и Алексей Кузнецов задержаны в Москве с тремя свертками с мефедроном на 1,5 грамма. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Москве двоих росгвардейцев поймали на сбыте мефедрона. По версии следствия, они ловили закладчиков, вымогали у них деньги, а вещества оставляли себе на продажу», — заявили в Baza. По их данным, росгвардейцы задержаны сотрудниками ФСБ и МВД на операции 18 октября. 

В канале отметили со ссылкой на следствие, что Кузнец, Сапожников и их возможные партнеры ловили закладчиков, просили у них взятку за «закрытые глаза», отбирали у них наркотики и затем продавали. Сотрудники Росгвардии арестованы, против них возбуждено дело о сбыте накротиков. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию. Ответ ожидается.

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Сотрудники Росгвардии Алексей Сапожников и Алексей Кузнецов задержаны в Москве с тремя свертками с мефедроном на 1,5 грамма. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве двоих росгвардейцев поймали на сбыте мефедрона. По версии следствия, они ловили закладчиков, вымогали у них деньги, а вещества оставляли себе на продажу», — заявили в Baza. По их данным, росгвардейцы задержаны сотрудниками ФСБ и МВД на операции 18 октября.  В канале отметили со ссылкой на следствие, что Кузнец, Сапожников и их возможные партнеры ловили закладчиков, просили у них взятку за «закрытые глаза», отбирали у них наркотики и затем продавали. Сотрудники Росгвардии арестованы, против них возбуждено дело о сбыте накротиков.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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