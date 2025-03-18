18 марта 2025

Льготный авиарейс запустят между Нижневартовском и Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиасообщение начнет действовать со 2 апреля
Авиасообщение начнет действовать со 2 апреля Фото:

Со 2 апреля Нижневартовск (ХМАО) и Пермь свяжет прямой льготный авиарейс. Об этом сообщается на сайте авиакомпании ЮВТ Аэро.

«Вылет — 17:40, Нижневартовск. Прибытие — 19:40, Пермь», — сообщается на сайте авиакомпании.

Он был утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта на 2025 год. Авиарейс Пермь — Нижневартовск вошел в список субсидируемых маршрутов.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.

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Со 2 апреля Нижневартовск (ХМАО) и Пермь свяжет прямой льготный авиарейс. Об этом сообщается на сайте авиакомпании ЮВТ Аэро. «Вылет — 17:40, Нижневартовск. Прибытие — 19:40, Пермь», — сообщается на сайте авиакомпании. Он был утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта на 2025 год. Авиарейс Пермь — Нижневартовск вошел в список субсидируемых маршрутов. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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