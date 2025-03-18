Льготный авиарейс запустят между Нижневартовском и Пермью

Авиасообщение начнет действовать со 2 апреля
Со 2 апреля Нижневартовск (ХМАО) и Пермь свяжет прямой льготный авиарейс. Об этом сообщается на сайте авиакомпании ЮВТ Аэро.
«Вылет — 17:40, Нижневартовск. Прибытие — 19:40, Пермь», — сообщается на сайте авиакомпании.
Он был утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта на 2025 год. Авиарейс Пермь — Нижневартовск вошел в список субсидируемых маршрутов.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.
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