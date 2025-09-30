Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в участии во взрывах на газопроводах «Северные потоки», произошедших в сентябре 2022 года у острова Борнхольм. По данным немецких следователей, Владимир З., имеющий профессиональную подготовку водолаза, был членом группы, которая заложила взрывные устройства на магистральных трубопроводах.
«Владимир З. — обученный водолаз. Он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых для этого водолазных работах», — говорится в документе. Выжимку из него публикует РИА Новости.
Вопрос о возможной экстрадиции Владимира З. будет решаться польской прокуратурой и судом по запросу властей Германии. Как сообщили российским журналистам в прокуратуре Варшавы, соответствующее ходатайство уже поступило.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, после чего Германия начала расследование и объявила в розыск нескольких подозреваемых, передают VSE42.RU. Российская Генпрокуратура возбудила дело о международном терроризме. Власти РФ неоднократно запрашивали у западных стран материалы по расследованию, однако по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответа не получили.
Между тем, американский журналист Сеймур Херш заявлял о причастности к подрыву водолазов ВМС США и норвежских специалистов, но в Пентагоне эти обвинения отвергли. Российские представители на международных площадках утверждают, что США и Великобритания препятствуют созданию объективной следственной комиссии по фактам диверсии на «Северных потоках». Ранее в Польше задержали подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках», передает «Национальная служба новостей».
