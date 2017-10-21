09:51 21 октября 2017 0

Акция проходит под хештэгом #32фуэете Фото: Дарья Попова © URA.RU (архив)

Флешмоб пермских балерин поддержали в Санкт-Петербурге. Учащиеся Академии Русского балета имени Вагановой прокрутили 32 фуэте в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда». Легендарная балерина первой исполнила данный элемент, который впоследствии стал визитной карточкой русского балета.

«Это большое красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была ещё и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола», — сказано под видеозаписью.

«Матильде да!» — говорит профессиональное балетное сообщество. «А почему крутят фуэтэ не в ватниках и трениках? Не по православному как-то!» — прокомментировали в соцсети, намекая на то, что и на эту акцию негативно отреагируют радикально настроенные верующие.

Ранее балерины Пермского государственного хореографического училища записали видеоролик в поддержку «Матильды», где тоже исполнили 32 фуэте подряд.

Скандальный фильм, который вызвал протест в православной среде и гнев депутата Госдумы Натальи Поклонской выходит в российский прокат 26 октября. Картина рассказывает об отношениях последнего русского императора Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской.