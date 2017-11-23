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23 ноября 2017
09:00  23 ноября 2017 0

Керимов избежал тюрьмы, бензин дорожает, Google следит за владельцами Android. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Сенатор Сулейман КеримовФото: Wikimedia Commons

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Здравствуйте, сегодня 23 ноября. И вот главные новости к этому часу:

Задержанному в Ницце российскому сенатору Керимову предъявили обвинения в отмывании денег. Однако ему удалось избежать тюрьмы и выйти под залог.

В России бензин продолжит расти в цене. Совет Федерации одобрил повышение акцизов на топливо с 2018 года.

Выборы в Екатеринбургскую гордуму вступили в новую стадию: уральские бизнесмены предлагают кандидатам возобновить войну против мэрии.

Google подтвердил, что уже почти год собирает информацию о местоположении пользователей. Зачем IT-гигант следит за нами и как использует эти данные — в материале «URA.RU».

Рэпер Гнойный, обозвавший Екатеринбург «столицей СПИДа», вызвал шумиху в соцсетях и СМИ. Мы решили опросить экспертов и проанализировать ситуацию с ВИЧ-инфекцией в столице Урала, чтобы понять, был ли прав Гнойный.

В Великобритании в продажу поступил календарь с Путиным, охотящимся в лесу. Изображения с российским лидером настолько понравились британцам, что календари почти раскупили уже в первые дни.

Валерия Чупина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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