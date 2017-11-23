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Здравствуйте, сегодня 23 ноября. И вот главные новости к этому часу:
Задержанному в Ницце российскому сенатору Керимову предъявили обвинения в отмывании денег. Однако ему удалось избежать тюрьмы и выйти под залог.
В России бензин продолжит расти в цене. Совет Федерации одобрил повышение акцизов на топливо с 2018 года.
Выборы в Екатеринбургскую гордуму вступили в новую стадию: уральские бизнесмены предлагают кандидатам возобновить войну против мэрии.
Google подтвердил, что уже почти год собирает информацию о местоположении пользователей. Зачем IT-гигант следит за нами и как использует эти данные — в материале «URA.RU».
Рэпер Гнойный, обозвавший Екатеринбург «столицей СПИДа», вызвал шумиху в соцсетях и СМИ. Мы решили опросить экспертов и проанализировать ситуацию с ВИЧ-инфекцией в столице Урала, чтобы понять, был ли прав Гнойный.
В Великобритании в продажу поступил календарь с Путиным, охотящимся в лесу. Изображения с российским лидером настолько понравились британцам, что календари почти раскупили уже в первые дни.