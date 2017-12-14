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14 декабря 2017
09:00  14 декабря 2017 0

Достойный оппонент Путину, ядерные испытания в ХМАО, Милонов и народные креветки. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Выставка
Президент откроет завесу тайны — чьим кандидатом он выступит на предстоящих выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. Должна решиться важная интрига его выдвижения.

Есть ли среди нынешних кандидатов на выборы-2018 достойный Путина оппонент? Пресс-секретарь президента поделился мнением.

Политологи предсказывают появление националистической партии в России. Ключевую роль в этом может сыграть предсказуемость выборов.

Яровая может придумывать не только «антитеррористические пакеты» — госорганам запретят требовать «ненужные» справки от россиян. Еще и на чиновников проще станет жаловаться.

После признания властей о ядерных испытаниях в ХМАО, югорчане массово начали делиться воспоминаниями о том, как это было. Для «URA.RU» очевидцы рассказали о зонах отчуждения, природных аномалиях и радиоактивных захоронениях.

Депутату Виталию Милонову сложно соблюдать пост, ведь в Москве нет народных креветок, а вокруг Думы — дешевых магазинов.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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