17:52 08 мая 2018 0

Пару осудили за «пиар» ФОТО: Роман Гриценко, Instagram

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко выложил в Instagram совместный снимок с ведущей Ольгой Бузовой в свадебной платье. Поклонники бурно отреагировали на новость о несостоявшейся женитьбе.

На фотографии изображен момент из передачи. Пара обнимается. Гриценко в белой рубашке, улыбаясь, смотрит на Бузову. Она в фате и свадебном платье с нежностью глядит на молодого человека. «А счастье было так близко. Сон, так и не ставший реальностью», — подписал Роман.

Звезде «Дома-2», который уже несколько месяцев добивается расположения Ольги, поклонники шоу посоветовали быть настойчивее. «Эх ты, Рома. Как же так? Почему ты ее не поцеловал? Ведь она была не против», «Ром ты тормозишь жестко!», «Простофиля ты», «Не будь ждуном, действуй сам!» «Гриц, не тупи, блин», «Пф… сначала ставит точки, потом сценки играет», «Сам профукал», — возмущаются расстроенные подписчики. В то же время многие замечают, что Бузова с Гриценко не пара: «Она достойна лучшего», «Оля просто не хочет второй раз наступать на те же грабли». Некоторые фанаты одергивают комментаторов, напоминая, что все эти сцены не имеют ничего общего с реальностью. «Бред несете, ведь это шоу», «Нельзя, ведь это сценарий», «Все это пиар лишний», «Да, так им и надо, сколько уже можно разыгрывать комедию?!», «Никто вам не верит! Успокойтесь уже!», — пишут они. Пост собрал более 25 тысяч лайков.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым (который уже успел обвенчаться с моделью Анастасией Костенко) Ольга Бузова постоянно говорит о том, что она находится в поиске бойфренда.