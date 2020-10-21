Свердловский завод Вексельберга судится с активом Ростеха

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Поездка в Каменск-Уральский. Осмотр дорог города, чистоты улиц и т.д., промышленность, синарский трубный завод, металлургическое предприятие
Стороны уже не первый раз судятся в арбитражных судах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область) требует через суд 10 млн рублей с авиационной холдинговой компании «Сухой» (входит в структуру корпорации Ростех). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск к структуре Ростеха был подан 19 октября в арбитражный суд Свердловской области. На данный момент заявление еще не принято к производству, а значит не назначено заседание по делу. Получить оперативные комментарии от сторон на момент публикации не удалось. В пресс-службы обоих предприятий были отправлены запросы. Ответы пока получены не были.

Ранее арбитражные суды Москвы и Свердловской области удовлетворили сразу два иска Каменск-Уральского металлургического завода к авиационной холдинговой компании «Сухой». Общая сумма требований — 91,4 млн рублей.

«Компания «Сухой» является крупнейшим российским авиационным холдингом и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации Ростех. В холдинге работает более 20 тысяч человек. 97,36% акций Каменск-Уральского металлургического завода принадлежит АО «Алюминиевые продукты-холдинг», которое через ООО «Ренова-актив» аффилировано с миллиардером Виктором Вексельбергом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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