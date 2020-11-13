13 ноября 2020

Врач посоветовал россиянам молчать из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, салон автобуса, люди в масках
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно избегать разговоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Молчание снижает риск заражения коронавирусом. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Формулировку „молчание — золото“ никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — цитирует врача РИА «Новости».

Специалист отметил, что зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ. По словам Тимакова, снизить потенциальный вред может ношение именно молчание или ношение масок. Врач подчеркнул: чем громче, эмоциональнее и агрессивнее человек общается, тем больше выделяется вирусных частиц.

Ранее руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев заявил, что многие россияне неправильно пользуются медицинскими масками, носят их на подбородке, из-за чего заражаются коронавирусом. Еще одной ошибкой, на которую указал специалист, является привычка трогать лицо после поездки в общественном транспорте, тем более что не все граждане пользуются антисептиками. Вирусолог Алексей Аграновский напомнил, что маски необходимо носить только в общественных местах. На улице и дома их лучше не надевать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...