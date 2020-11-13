Врач посоветовал россиянам молчать из-за коронавируса

Молчание снижает риск заражения коронавирусом. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
«Формулировку „молчание — золото“ никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — цитирует врача РИА «Новости».
Специалист отметил, что зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ. По словам Тимакова, снизить потенциальный вред может ношение именно молчание или ношение масок. Врач подчеркнул: чем громче, эмоциональнее и агрессивнее человек общается, тем больше выделяется вирусных частиц.
Ранее руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев заявил, что многие россияне неправильно пользуются медицинскими масками, носят их на подбородке, из-за чего заражаются коронавирусом. Еще одной ошибкой, на которую указал специалист, является привычка трогать лицо после поездки в общественном транспорте, тем более что не все граждане пользуются антисептиками. Вирусолог Алексей Аграновский напомнил, что маски необходимо носить только в общественных местах. На улице и дома их лучше не надевать.
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