Минобороны РФ: Киев не способен управлять Украиной

04 марта 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Киев не способен заниматься вопросами мирного населения, заявил Михаил Мизинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев полностью потерял способность управлять областными и районными администрациями. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, сейчас администрации городов и населенных пунктов Украины не могут заниматься мирным населением. «Гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах лишены права заниматься мирным населением. Они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера», — цитирует Михаила Мизинцева «Российская газета». По словам генерал-полковника, в большинстве населенных пунктов Украины бесчинствуют группировки националистов и примкнувшие к ним иностранные наемники, террористы и банды. По словам Мизинцев, единственное, что Киев смог организовать в этой обстановке — это бесконтрольную раздачу стрелкового оружия и боеприпасов. С его помощью националисты создают оборонительные рубежи в виде «живых щитов», заявил представитель Минобороны РФ. Кроме того, группировки издеваются над мирным населением и грабят его, уточнил Мизинцев. Ранее генерал-полковник заявил, что Харькове, Сумах и Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. В последнем возникли проблемы с продуктами, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. В результате силы ДНР решили открыть гуманитарный коридор для мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. После Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По данным ведомство, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев полностью потерял способность управлять областными и районными администрациями. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, сейчас администрации городов и населенных пунктов Украины не могут заниматься мирным населением. «Гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах лишены права заниматься мирным населением. Они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера», — цитирует Михаила Мизинцева «Российская газета». По словам генерал-полковника, в большинстве населенных пунктов Украины бесчинствуют группировки националистов и примкнувшие к ним иностранные наемники, террористы и банды. По словам Мизинцев, единственное, что Киев смог организовать в этой обстановке — это бесконтрольную раздачу стрелкового оружия и боеприпасов. С его помощью националисты создают оборонительные рубежи в виде «живых щитов», заявил представитель Минобороны РФ. Кроме того, группировки издеваются над мирным населением и грабят его, уточнил Мизинцев. Ранее генерал-полковник заявил, что Харькове, Сумах и Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. В последнем возникли проблемы с продуктами, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. В результате силы ДНР решили открыть гуманитарный коридор для мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. После Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По данным ведомство, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников.