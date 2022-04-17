Белый дом начал продавать монеты с изображением Зеленского. Но россияне не смогут их купить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Белый дом выпустил монету с изображением Зеленского Фото:

Белый дом выпустил сувенирную монету с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Она посвящена его выступлению перед Конгрессом США.

«Сувенирный магазин Белого дома удостоен чести представить наше новейшее дополнение к коллекции монет Global Historic Moments of the American & Global Presidency Coin Collection. Монета №7 посвящена виртуальному обращению президента Владимира Зеленского к членам Конгресса 7 марта 2022 года», — сообщается на сайте Белого дома.

Монета стоит 100 долларов. Однако в списке стран, граждане которых могут приобрести ее, нет России и Белоруссии.

В начале марта глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов. Во время выступления он призвал США ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С таким призывом украинский лидер выступил после начала спецоперации РФ на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

Монета продается на сайте Белого дома за 100 долларов

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Белый дом выпустил сувенирную монету с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Она посвящена его выступлению перед Конгрессом США. «Сувенирный магазин Белого дома удостоен чести представить наше новейшее дополнение к коллекции монет Global Historic Moments of the American & Global Presidency Coin Collection. Монета №7 посвящена виртуальному обращению президента Владимира Зеленского к членам Конгресса 7 марта 2022 года», — сообщается на сайте Белого дома. Монета стоит 100 долларов. Однако в списке стран, граждане которых могут приобрести ее, нет России и Белоруссии. В начале марта глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов. Во время выступления он призвал США ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С таким призывом украинский лидер выступил после начала спецоперации РФ на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...