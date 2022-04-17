Белый дом начал продавать монеты с изображением Зеленского. Но россияне не смогут их купить

17 апреля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Белый дом выпустил монету с изображением Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Белый дом выпустил сувенирную монету с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Она посвящена его выступлению перед Конгрессом США. «Сувенирный магазин Белого дома удостоен чести представить наше новейшее дополнение к коллекции монет Global Historic Moments of the American & Global Presidency Coin Collection. Монета №7 посвящена виртуальному обращению президента Владимира Зеленского к членам Конгресса 7 марта 2022 года», — сообщается на сайте Белого дома. Монета стоит 100 долларов. Однако в списке стран, граждане которых могут приобрести ее, нет России и Белоруссии. В начале марта глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов. Во время выступления он призвал США ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С таким призывом украинский лидер выступил после начала спецоперации РФ на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Монета продается на сайте Белого дома за 100 долларов Скрин с whitehousegiftshop.com Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Белый дом выпустил сувенирную монету с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Она посвящена его выступлению перед Конгрессом США. «Сувенирный магазин Белого дома удостоен чести представить наше новейшее дополнение к коллекции монет Global Historic Moments of the American & Global Presidency Coin Collection. Монета №7 посвящена виртуальному обращению президента Владимира Зеленского к членам Конгресса 7 марта 2022 года», — сообщается на сайте Белого дома. Монета стоит 100 долларов. Однако в списке стран, граждане которых могут приобрести ее, нет России и Белоруссии. В начале марта глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов. Во время выступления он призвал США ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С таким призывом украинский лидер выступил после начала спецоперации РФ на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.