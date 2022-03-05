05 марта 2022

Зеленский призвал США запретить импорт всей российской продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский призвал запретить РФ импорт продукции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные штаты ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С данной инициативой глава Украины выступил в ходе разговора с конгрессменами США, сообщается на сайте офиса президента.

«Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле — прим. URA.RU) (MFN status)», — передает сайт офиса Зеленского.

Глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов от обеих партий, сообщается на сайте.

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные штаты ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С данной инициативой глава Украины выступил в ходе разговора с конгрессменами США, сообщается на сайте офиса президента. «Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле — прим. URA.RU) (MFN status)», — передает сайт офиса Зеленского. Глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов от обеих партий, сообщается на сайте. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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