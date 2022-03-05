Зеленский призвал США запретить импорт всей российской продукции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные штаты ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С данной инициативой глава Украины выступил в ходе разговора с конгрессменами США, сообщается на сайте офиса президента.
«Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле — прим. URA.RU) (MFN status)», — передает сайт офиса Зеленского.
Глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов от обеих партий, сообщается на сайте.
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные штаты ввести для РФ эмбарго на импорт всей продукции, а также лишить страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. С данной инициативой глава Украины выступил в ходе разговора с конгрессменами США, сообщается на сайте офиса президента. «Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле — прим. URA.RU) (MFN status)», — передает сайт офиса Зеленского. Глава Украины провел видеоконференцию с конгрессменами США. В разговоре участвовали более 200 представителей обеих палат конгресса Соединенных штатов от обеих партий, сообщается на сайте. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.