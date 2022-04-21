В соцсетях принимают россиян, вернувшихся в страну Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне в соцсетях поддержали тех, кто решил вернуться в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине. Пользователи отмечают, что готовы сделать из вернувшихся соотечественников патриотов.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. На фоне этого некоторые россияне стали покидать страну, однако кто-то уже успел передумать и вернулся. Так фотограф из Екатеринбурга Яна, уехавшая на время спецоперации в Узбекистан, рассказала URA.RU, что вернулась в Россию из-за низкого уровня жизни в стране. Она призналась, что решение о переезде в другую страну было принято в панике. Девушка вместе со своим мужем поверила в фейковую информацию о всеобщей мобилизации и закрытии границ.

Кто-то считает, что не винит обычных россиян, а вот звездам это не простит Скрин: inosmi

Некоторые даже собираются сделать из вернувшихся патриотов Скрин: inosmi

Другие отмечают, что отъезд из страны не запрещен законодательством РФ Скрин: inosmi

Они призывают простить их за поспешно принятое решение Скрин: inosmi

На фоне спецоперации Россию покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, напоминает портал «Дни.ру». Также из страны уехали рэпер Face, актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева и другие российские знаменитости.