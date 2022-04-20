Россиянка, пережидавшая спецоперацию за границей, вернулась домой. «Хочу достойный уровень жизни»

20 апреля 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Эмигрантка из РФ разочаровалась в уровне жизни в Узбекистане Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Екатеринбурга, уехавшая на время спецоперации в Узбекистан, вернулась в Россию из-за низкого уровня жизни в стране. Впечатлениями об эмиграции Яна поделилась в разговоре с журналистами URA.RU. «Мне не понравилась страна. Я хочу все-таки иметь какой-то достойный уровень жизни. Уровень жизни в Узбекистане лично для меня хуже, чем в Екатеринбурге», — призналась девушка. По мнению собеседницы, Ташкент [столица Узбекистана] — это Екатеринбург 10-15 лет назад: «В целом достаточно грязно, нет урн. Везде что-то красят, модернизируют, криво-косо, но стараются». Яна также отметила, что в Узбекистане нет перспективы для развития молодых специалистов. «Видно, что город только развивается. Если ты, допустим, программист или веб-дизайнер, то найти работу будет очень сложно. Проще открыть свою компанию, которая занимается веб-дизайном, потому что там нет ничего», — поделилась девушка. Решение о переезде в Узбекистан, призналась Яна, было принято в панике. Девушка вместе со своим мужем поверила в фейковую информацию о всеобщей мобилизации и закрытии границ, после чего пара начала в срочном порядке выбирать подходящую для эмиграции страну. Россия начала специальную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является помощь жителям республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жительница Екатеринбурга, уехавшая на время спецоперации в Узбекистан, вернулась в Россию из-за низкого уровня жизни в стране. Впечатлениями об эмиграции Яна поделилась в разговоре с журналистами URA.RU. «Мне не понравилась страна. Я хочу все-таки иметь какой-то достойный уровень жизни. Уровень жизни в Узбекистане лично для меня хуже, чем в Екатеринбурге», — призналась девушка. По мнению собеседницы, Ташкент [столица Узбекистана] — это Екатеринбург 10-15 лет назад: «В целом достаточно грязно, нет урн. Везде что-то красят, модернизируют, криво-косо, но стараются». Яна также отметила, что в Узбекистане нет перспективы для развития молодых специалистов. «Видно, что город только развивается. Если ты, допустим, программист или веб-дизайнер, то найти работу будет очень сложно. Проще открыть свою компанию, которая занимается веб-дизайном, потому что там нет ничего», — поделилась девушка. Решение о переезде в Узбекистан, призналась Яна, было принято в панике. Девушка вместе со своим мужем поверила в фейковую информацию о всеобщей мобилизации и закрытии границ, после чего пара начала в срочном порядке выбирать подходящую для эмиграции страну. Россия начала специальную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является помощь жителям республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.