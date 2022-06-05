СМИ: Вашингтон принципиально не снимет санкции с России

06 июня 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

США отказались поддерживать договоренности по поставкам зерна с Украины на условиях смягчения санкций в отношении РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Соединенные Штаты Америки отказались снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления импорта украинского зерна на мировой рынок. Об этом сообщил анонимный источник в американском правительстве. «Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как „дипломатию вымогательства“ и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — передает американская медиа-организация Politico слова чиновника. Газета отметила, что сотрудники администрации президента США и американские законодатели не верят заявлениям российских политиков о том, что Москва готова помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. При этом в Вашингтоне ждут финала переговоров по ситуации с поставками зерна из Украины. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле сообщили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Владимир Путин отметил, что продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. Президент подчеркнул, что Россия не мешает вывозу зерна. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты Америки отказались снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления импорта украинского зерна на мировой рынок. Об этом сообщил анонимный источник в американском правительстве. «Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как „дипломатию вымогательства“ и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — передает американская медиа-организация Politico слова чиновника. Газета отметила, что сотрудники администрации президента США и американские законодатели не верят заявлениям российских политиков о том, что Москва готова помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. При этом в Вашингтоне ждут финала переговоров по ситуации с поставками зерна из Украины. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле сообщили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Владимир Путин отметил, что продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. Президент подчеркнул, что Россия не мешает вывозу зерна.