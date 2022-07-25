Депутат Госдумы РФ предрек сближение с Европой

25 июля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Члены ЕС к зиме постараются возобновить отношения с РФ, считает Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В дальнейшем список «недружественных стран» необходимо сократить, поскольку в Европе нет согласия, и члены ЕС к зиме постараются возобновить «добрососедские отношения» с Россией. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы России Алексей Журавлев. «В целом перечень достаточно полный, включая и разного рода оффшоры, которые традиционно идут на поводу у Запада — важно теперь, наоборот, страны из него постепенно вычеркивать, ведь ясно, что даже в Европе согласия нет, и члены ЕС станут с приближением зимы стараться вернуть с нами добрососедские отношения», — сказал Журавлев. Вместе с тем, он отметил, что тех, кто строит России козни нужно «ничем не снабжать». По его словам, сотрудничество должно быть только на условиях России, в противном случае РФ «отключит газ», подчеркнул он. Недавно правительство России расширило перечень недружественных стран. Информация об этом опубликована на сайте кабмина. Это стало еще одной ответной мерой после того, как страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. В связи с этим западные государства начали разрабатывать чрезвычайный план по снижению потребления газа в зимний период из-за перебоев с поставками из РФ.

В дальнейшем список «недружественных стран» необходимо сократить, поскольку в Европе нет согласия, и члены ЕС к зиме постараются возобновить «добрососедские отношения» с Россией. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы России Алексей Журавлев. «В целом перечень достаточно полный, включая и разного рода оффшоры, которые традиционно идут на поводу у Запада — важно теперь, наоборот, страны из него постепенно вычеркивать, ведь ясно, что даже в Европе согласия нет, и члены ЕС станут с приближением зимы стараться вернуть с нами добрососедские отношения», — сказал Журавлев. Вместе с тем, он отметил, что тех, кто строит России козни нужно «ничем не снабжать». По его словам, сотрудничество должно быть только на условиях России, в противном случае РФ «отключит газ», подчеркнул он. Недавно правительство России расширило перечень недружественных стран. Информация об этом опубликована на сайте кабмина. Это стало еще одной ответной мерой после того, как страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. В связи с этим западные государства начали разрабатывать чрезвычайный план по снижению потребления газа в зимний период из-за перебоев с поставками из РФ.