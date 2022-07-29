29 июля 2022

Пушков оценил шансы Байдена на переизбрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Здоровье Джо Байдена не позволит ему переизбраться на второй срок, считает Алексей Пушков Фото:

Здоровье президента США Джо Байдена не позволит ему переизбраться на очередной срок в 2024 году, отсюда и рекордно низкий рейтинг американского лидера. Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков.

«[Президент США Джо] Байден должен так говорить, иначе его не будет никто всерьез воспринимать как президента. Таковы правила игры. Но есть и более важное: закономерности здоровья. И тут правила игры бессильны. Отсюда и крайне низкий рейтинг», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах, предстоящих в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Джо Байден действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года, ему 79 лет.

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Здоровье президента США Джо Байдена не позволит ему переизбраться на очередной срок в 2024 году, отсюда и рекордно низкий рейтинг американского лидера. Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков. «[Президент США Джо] Байден должен так говорить, иначе его не будет никто всерьез воспринимать как президента. Таковы правила игры. Но есть и более важное: закономерности здоровья. И тут правила игры бессильны. Отсюда и крайне низкий рейтинг», — написал Пушков. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах, предстоящих в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Джо Байден действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года, ему 79 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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