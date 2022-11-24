Военный эксперт предрек гитлеровский сценарий на Украине из-за Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации русскоязычного населения Херсонской области может привести к гитлеровскому сценарию. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Мобилизация русскоязычного населения является провокационным решением Зеленского. Самое печальное, что Запад закрывает глаза на факты, которые можно сравнивать с фактами геноцида — в годы Великой Отечественной войны подобными вещами занимались гитлеровцы», — цитирует Кнутова Пятый канал. Эксперт добавил, что решение о призыве русскоязычных может быть выгодным украинским властям с той точки зрения, что поможет им избавиться от «неблагонадежного», по мнению Киева, населения.
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Решение президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации русскоязычного населения Херсонской области может привести к гитлеровскому сценарию. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. «Мобилизация русскоязычного населения является провокационным решением Зеленского. Самое печальное, что Запад закрывает глаза на факты, которые можно сравнивать с фактами геноцида — в годы Великой Отечественной войны подобными вещами занимались гитлеровцы», — цитирует Кнутова Пятый канал. Эксперт добавил, что решение о призыве русскоязычных может быть выгодным украинским властям с той точки зрения, что поможет им избавиться от «неблагонадежного», по мнению Киева, населения. Ранее стало известно, что Зеленский поручил ввести всеобщую мобилизацию исключительно в русскоязычных областях страны. Мобилизация ведется только в Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.