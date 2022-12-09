Власти Казахстана вынесли вердикт по работе карт «Мир»

В Казахстане банки смогут работать с картами «Мир»
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В Казахстане банки могут работать с платежной системой «Мир» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Банки Казахстана вправе принимать платежи по российским картам «Мир». Об этом сообщается на сайте агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам „Мир“, а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц», — уточняется на сайте. При этом сообщается, что банки будут сами принимать решение. Подчеркивается, что американское ведомство не возражает против использования карт «Мир». Соответствующее письмо было отправлено ведомством США регуляторам.

Ранее в Казахстане заявили, что отказываются помогать России в обходе санкций. По словам замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, это нужно для сохранения стабильной экономической ситуации. Ранее также в нацбанке Киргизии объяснили проблемы с работой с системой «Мир» санкциями США, пишет RT. Также сообщалось о том, что в РФ вырос процент переводов в системе быстрых платежей, сообщает «Национальная служба новостей».

США и другие западные страны начали вводить санкции против России после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР.

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Банки Казахстана вправе принимать платежи по российским картам «Мир». Об этом сообщается на сайте агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. «Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам „Мир“, а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц», — уточняется на сайте. При этом сообщается, что банки будут сами принимать решение. Подчеркивается, что американское ведомство не возражает против использования карт «Мир». Соответствующее письмо было отправлено ведомством США регуляторам. Ранее в Казахстане заявили, что отказываются помогать России в обходе санкций. По словам замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, это нужно для сохранения стабильной экономической ситуации. Ранее также в нацбанке Киргизии объяснили проблемы с работой с системой «Мир» санкциями США, пишет RT. Также сообщалось о том, что в РФ вырос процент переводов в системе быстрых платежей, сообщает «Национальная служба новостей». США и другие западные страны начали вводить санкции против России после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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