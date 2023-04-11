На Украине отказались доплачивать солдатам ВСУ

12 апреля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Одна из украинский партий предложила доплачивать бойцам ВСУ 30 тысяч гривен, заявил Гончаренко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада Украины отказалась от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Офис президента отказывается возвращать нашим военным деньги. А потому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады», — заявил Гончаренко в telegram-канале. Он отметил, что в Раду внесли постановление, блокирующее законопроект о введении доплат военным. По словам, Гончаренко, пока оно не будет рассмотрено глава парламента не имеет права подписать закон. Ранее один из бойцов ВСУ рассказывал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Верховная Рада Украины отказалась от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Офис президента отказывается возвращать нашим военным деньги. А потому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады», — заявил Гончаренко в telegram-канале. Он отметил, что в Раду внесли постановление, блокирующее законопроект о введении доплат военным. По словам, Гончаренко, пока оно не будет рассмотрено глава парламента не имеет права подписать закон. Ранее один из бойцов ВСУ рассказывал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.