11 апреля 2023

На Украине отказались доплачивать солдатам ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Одна из украинский партий предложила доплачивать бойцам ВСУ 30 тысяч гривен, заявил Гончаренко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада Украины отказалась от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Офис президента отказывается возвращать нашим военным деньги. А потому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады», — заявил Гончаренко в telegram-канале. Он отметил, что в Раду внесли постановление, блокирующее законопроект о введении доплат военным. По словам, Гончаренко, пока оно не будет рассмотрено глава парламента не имеет права подписать закон.

Ранее один из бойцов ВСУ рассказывал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Верховная Рада Украины отказалась от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Офис президента отказывается возвращать нашим военным деньги. А потому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады», — заявил Гончаренко в telegram-канале. Он отметил, что в Раду внесли постановление, блокирующее законопроект о введении доплат военным. По словам, Гончаренко, пока оно не будет рассмотрено глава парламента не имеет права подписать закон. Ранее один из бойцов ВСУ рассказывал, что некоторые украинские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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