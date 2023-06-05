05 июня 2023

Премьер Дании: союзники Украины ждут от России сигнала о мире

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
На Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского Фото:

Союзники Украины ждут сигнала со стороны России о мирном решении текущего конфликта. Об этом в Белом доме журналистам заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — приводит слова датского премьера пул журналистов Белого дома. В то же время Фредериксен отмечает, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.

2 июня 2023 года на Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Как отметил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник (2002 -2007), переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Вести диалог с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможно, уверен Табачник.

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Союзники Украины ждут сигнала со стороны России о мирном решении текущего конфликта. Об этом в Белом доме журналистам заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — приводит слова датского премьера пул журналистов Белого дома. В то же время Фредериксен отмечает, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины». В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. 2 июня 2023 года на Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Как отметил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник (2002 -2007), переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Вести диалог с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможно, уверен Табачник.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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