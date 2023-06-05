Премьер Дании: союзники Украины ждут от России сигнала о мире 06 июня 2023 в 02:31 Размер текста - 17 + На Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союзники Украины ждут сигнала со стороны России о мирном решении текущего конфликта. Об этом в Белом доме журналистам заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — приводит слова датского премьера пул журналистов Белого дома. В то же время Фредериксен отмечает, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины». В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. 2 июня 2023 года на Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Как отметил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник (2002 -2007), переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Вести диалог с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможно, уверен Табачник. Союзники Украины ждут сигнала со стороны России о мирном решении текущего конфликта. Об этом в Белом доме журналистам заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», — приводит слова датского премьера пул журналистов Белого дома. В то же время Фредериксен отмечает, что «для танго необходимы двое» и «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины». В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. 2 июня 2023 года на Украине призвали провести переговоры с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Как отметил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник (2002 -2007), переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Вести диалог с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможно, уверен Табачник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям