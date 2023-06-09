В Запорожской области создали народное ополчение 09 июня 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + Ополченцы будут охранять правопорядок в Запорожской области, рассказал Евгений Балицкий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народное ополчение, созданное в Запорожской области, заступает на патрулирование и охрану правопорядка. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий. «В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах», — написал Балицкий в своем telegram-канале . Он уточнил, что сегодня ополченцы приняли присягу на верность. Также Балицкий рассказал про качества земляков Запорожской области. По его словам, жители демонстрируют единство в защите региона по зову сердца. Народное ополчение, созданное в Запорожской области, заступает на патрулирование и охрану правопорядка. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий. «В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что сегодня ополченцы приняли присягу на верность. Также Балицкий рассказал про качества земляков Запорожской области. По его словам, жители демонстрируют единство в защите региона по зову сердца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям