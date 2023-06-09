В Запорожской области создали народное ополчение

Ополченцы будут охранять правопорядок в Запорожской области, рассказал Евгений Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Народное ополчение, созданное в Запорожской области, заступает на патрулирование и охрану правопорядка. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий.
«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах», — написал Балицкий в своем
Также Балицкий рассказал про качества земляков Запорожской области. По его словам, жители демонстрируют единство в защите региона по зову сердца.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!