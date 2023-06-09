В Запорожской области создали народное ополчение

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Ополченцы будут охранять правопорядок в Запорожской области, рассказал Евгений Балицкий Фото:
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Народное ополчение, созданное в Запорожской области, заступает на патрулирование и охрану правопорядка. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что сегодня ополченцы приняли присягу на верность.

Также Балицкий рассказал про качества земляков Запорожской области. По его словам, жители демонстрируют единство в защите региона по зову сердца.

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Народное ополчение, созданное в Запорожской области, заступает на патрулирование и охрану правопорядка. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий. «В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что сегодня ополченцы приняли присягу на верность. Также Балицкий рассказал про качества земляков Запорожской области. По его словам, жители демонстрируют единство в защите региона по зову сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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