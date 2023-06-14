Свердловская область оказалась самым неэффективным регионом по тушению пожаров в УрФО

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Оперативность тушения лесных пожаров в Свердловской области составила 51% Фото:
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Пожары в Свердловской области

Оперативность тушения пожаров в Свердловской области составляет 51%, что является самым низким показателем среди всех регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

«Оперативность тушения лесных пожаров в целом по округу составляет 70%. На Ямале оперативность составляет 100%, в Челябинской области — 96%, в Курганской области — 80%, в Тюменской области — 61%, в Югре — 57%, в Свердловской области — 51%», — сказал Олег Сандаков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Он добавил, что для тушения пожаров приходилось привлекать федеральный резерв и коллег из соседних регионов, а также летчиков-наблюдателей, парашютистов, десантников и лесных пожарных. «На сегодняшний день спасатели почти все отправлены обратно», — подытожил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО.

Предварительный ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе составил 905 млн рублей. Также было потрачено 660 млн рублей на тушение возгораний. С пожарами на Среднем Урале борются с 25 апреля.

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Оперативность тушения пожаров в Свердловской области составляет 51%, что является самым низким показателем среди всех регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «Оперативность тушения лесных пожаров в целом по округу составляет 70%. На Ямале оперативность составляет 100%, в Челябинской области — 96%, в Курганской области — 80%, в Тюменской области — 61%, в Югре — 57%, в Свердловской области — 51%», — сказал Олег Сандаков в ходе пресс-конференции ТАСС. Он добавил, что для тушения пожаров приходилось привлекать федеральный резерв и коллег из соседних регионов, а также летчиков-наблюдателей, парашютистов, десантников и лесных пожарных. «На сегодняшний день спасатели почти все отправлены обратно», — подытожил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО. Предварительный ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе составил 905 млн рублей. Также было потрачено 660 млн рублей на тушение возгораний. С пожарами на Среднем Урале борются с 25 апреля.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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