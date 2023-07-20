Авиакомпания Utair подняла цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, ютейр, ютэйр
Минимальная стоимость авиабилетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень выросла на 2 тыс. рублей Фото:

Минимальная стоимость билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за несколько месяцев выросла с 10 до 12 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене.

«Решил провести отпуск в Ханты-Мансийске. Начал искать билеты на официальном сайте Utair, и был неприятно удивлен: всего за несколько месяцев минимальная стоимость перелетов выросла почти на две тысячи рублей. В феврале этого года я летал на север за 10570 рублей, а сейчас такой же билет стоит уже более 12 тыс. рублей. Не совсем понятно, чем обоснован рост цен. Это же не южное направление, чтобы летом повышать на него стоимость. В Москву слетать дешевле, чем в ХМАО», — пояснил клиент авиакомпании Utair.

По данным официального сайта авиакомпании Utair, стоимость билетов на маршрут Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного пассажира составляет 12130 рублей. «Оптимум» обойдется в 17330 рублей, «Премиум» — 20030 рублей.

В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что за 9 месяцев минимальная стоимость билетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair выросла с 6 до 10 тыс. рублей. При этом, перевозчик не стал публично разъяснять, чем вызван рост цен на перелеты из Тюмени в ХМАО.

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Минимальная стоимость билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за несколько месяцев выросла с 10 до 12 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене. «Решил провести отпуск в Ханты-Мансийске. Начал искать билеты на официальном сайте Utair, и был неприятно удивлен: всего за несколько месяцев минимальная стоимость перелетов выросла почти на две тысячи рублей. В феврале этого года я летал на север за 10570 рублей, а сейчас такой же билет стоит уже более 12 тыс. рублей. Не совсем понятно, чем обоснован рост цен. Это же не южное направление, чтобы летом повышать на него стоимость. В Москву слетать дешевле, чем в ХМАО», — пояснил клиент авиакомпании Utair. По данным официального сайта авиакомпании Utair, стоимость билетов на маршрут Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного пассажира составляет 12130 рублей. «Оптимум» обойдется в 17330 рублей, «Премиум» — 20030 рублей. В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что за 9 месяцев минимальная стоимость билетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair выросла с 6 до 10 тыс. рублей. При этом, перевозчик не стал публично разъяснять, чем вызван рост цен на перелеты из Тюмени в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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