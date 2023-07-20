Авиакомпания Utair подняла цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

20 июля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Минимальная стоимость авиабилетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень выросла на 2 тыс. рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Минимальная стоимость билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за несколько месяцев выросла с 10 до 12 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене. «Решил провести отпуск в Ханты-Мансийске. Начал искать билеты на официальном сайте Utair, и был неприятно удивлен: всего за несколько месяцев минимальная стоимость перелетов выросла почти на две тысячи рублей. В феврале этого года я летал на север за 10570 рублей, а сейчас такой же билет стоит уже более 12 тыс. рублей. Не совсем понятно, чем обоснован рост цен. Это же не южное направление, чтобы летом повышать на него стоимость. В Москву слетать дешевле, чем в ХМАО», — пояснил клиент авиакомпании Utair. По данным официального сайта авиакомпании Utair, стоимость билетов на маршрут Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного пассажира составляет 12130 рублей. «Оптимум» обойдется в 17330 рублей, «Премиум» — 20030 рублей. В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что за 9 месяцев минимальная стоимость билетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair выросла с 6 до 10 тыс. рублей. При этом, перевозчик не стал публично разъяснять, чем вызван рост цен на перелеты из Тюмени в ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минимальная стоимость билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за несколько месяцев выросла с 10 до 12 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене. «Решил провести отпуск в Ханты-Мансийске. Начал искать билеты на официальном сайте Utair, и был неприятно удивлен: всего за несколько месяцев минимальная стоимость перелетов выросла почти на две тысячи рублей. В феврале этого года я летал на север за 10570 рублей, а сейчас такой же билет стоит уже более 12 тыс. рублей. Не совсем понятно, чем обоснован рост цен. Это же не южное направление, чтобы летом повышать на него стоимость. В Москву слетать дешевле, чем в ХМАО», — пояснил клиент авиакомпании Utair. По данным официального сайта авиакомпании Utair, стоимость билетов на маршрут Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного пассажира составляет 12130 рублей. «Оптимум» обойдется в 17330 рублей, «Премиум» — 20030 рублей. В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что за 9 месяцев минимальная стоимость билетов по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair выросла с 6 до 10 тыс. рублей. При этом, перевозчик не стал публично разъяснять, чем вызван рост цен на перелеты из Тюмени в ХМАО.