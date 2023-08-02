ВСУ атаковали российский корабль: главное к вечеру 2 августа

Армия Украины попыталась атаковать российский корабль в Черном море, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев попытался атаковать российский корабль в Черном море, который сопровождал гражданские суда. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 августа.
- Украинский катер попытался нанести удар по российскому кораблю в Черном море. Силы Минобороны России успешно предотвратили нападение. Отмечается, что судно сопровождало гражданские корабли, передает Пятый канал.
- Участники спецоперации, которые отличились на поле боя, получили награды от президента России Владимира Путина. Также награды были вручены выдающимся россиянам.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его страна готовится к новым атакам по территории России. Перед этим он заслушал предложения руководителя ГУР Кирилла Буданова.
- В Пентагоне заявили, что США не справляются с военной поддержкой для Украины. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, отметив, что военно-промышленная база США не способна функционировать для помощи Украине на том уровне, который требуется.
- Из-за неудавшегося контрнаступления Украины начнутся переговоры Киева и Москвы. Отмечается, что они будут проходить под давлением Запада. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Welt.
- Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за провала украинского наступления на Украине зимой будет объявлена всеобщая мобилизация. Это нужно для того, чтобы Киев смог добиться существенных результатов.
- Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение в НАТО, не показали должного результата на поле боя. Это было связано с тем, что военнослужащие проходили обучение спешно.
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