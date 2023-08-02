ВСУ атаковали российский корабль: главное к вечеру 2 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, колючая проволока, военные, оружие, дымовая завеса, линия обороны, военный корабль, военнослужащие, курилы, танкистский шлем, спецназ, сахалин, вмф россии, сво, армия россии, морские учения, передок, рубежи родины, передний край
Армия Украины попыталась атаковать российский корабль в Черном море, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев попытался атаковать российский корабль в Черном море, который сопровождал гражданские суда. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 августа.

  • Украинский катер попытался нанести удар по российскому кораблю в Черном море. Силы Минобороны России успешно предотвратили нападение. Отмечается, что судно сопровождало гражданские корабли, передает Пятый канал.
  • Участники спецоперации, которые отличились на поле боя, получили награды от президента России Владимира Путина. Также награды были вручены выдающимся россиянам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его страна готовится к новым атакам по территории России. Перед этим он заслушал предложения руководителя ГУР Кирилла Буданова.
  • В Пентагоне заявили, что США не справляются с военной поддержкой для Украины. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, отметив, что военно-промышленная база США не способна функционировать для помощи Украине на том уровне, который требуется.
  • Из-за неудавшегося контрнаступления Украины начнутся переговоры Киева и Москвы. Отмечается, что они будут проходить под давлением Запада. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Welt.
  • Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за провала украинского наступления на Украине зимой будет объявлена всеобщая мобилизация. Это нужно для того, чтобы Киев смог добиться существенных результатов.
  • Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение в НАТО, не показали должного результата на поле боя. Это было связано с тем, что военнослужащие проходили обучение спешно.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев попытался атаковать российский корабль в Черном море, который сопровождал гражданские суда. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...