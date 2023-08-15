Дагестанец рассказал, как чудом спасся от взрыва АЗС в Махачкале

Жителя Махачкалы от взрыва на АЭС спасла автомобильная пробка
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
Житель Дагестана избежал последствий от взрыва АЭС в Махачкале из-за огромной автомобильной пробки. Об этом он рассказал журналистам.
«На этой федеральной трассе [где произошло ЧП] всегда пробки бывали. Около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать», — рассказал он в разговоре с телеканалом 360.
Вечером 14 августа в Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 27 человек, 66 пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Момент взрыва попал на видео, его зафиксировали очевидцы.
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