Дагестанец рассказал, как чудом спасся от взрыва АЗС в Махачкале

Житель Дагестана избежал гибели от взрыва в Махачкале благодаря автомобильной пробке
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Жителя Махачкалы от взрыва на АЭС спасла автомобильная пробка Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Житель Дагестана избежал последствий от взрыва АЭС в Махачкале из-за огромной автомобильной пробки. Об этом он рассказал журналистам.

«На этой федеральной трассе [где произошло ЧП] всегда пробки бывали. Около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать», — рассказал он в разговоре с телеканалом 360.

Вечером 14 августа в Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 27 человек, 66 пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Момент взрыва попал на видео, его зафиксировали очевидцы.

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Житель Дагестана избежал последствий от взрыва АЭС в Махачкале из-за огромной автомобильной пробки. Об этом он рассказал журналистам. «На этой федеральной трассе [где произошло ЧП] всегда пробки бывали. Около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать», — рассказал он в разговоре с телеканалом 360. Вечером 14 августа в Махачкале возле нефтебазы прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 27 человек, 66 пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Момент взрыва попал на видео, его зафиксировали очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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