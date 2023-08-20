В Киеве погибли сотрудники МВД из-за распила ракеты болгаркой

Четыре эксперта МВД Украины нарушили меры безопасности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Киеве сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Украины пилили боевую часть ракеты Р-27 болгаркой и били по ней молотком. В результате детонации боеприпаса погибло четыре человека. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра. Они начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом. От взрыва погибло четыре эксперта», — передает издание слова источника в правоохранительных органах.

От взрыва повреждены фасад центра, общежитие, жилой дом и два автомобиля. Работы по ликвидации последствий не завершены, так как из-за пожара нагрелись другие боеприпасы и есть риск их детонации.

Ранее на побережье Одесской области сдетонировали десять морских мин из-за шторма. Это не первый случай взрыва подводных боеприпасов в Одессе. В последний раз это происходило в марте. Причиной тогда также стал шторм.