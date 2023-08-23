Врач оценил последствия для девочки, уколовшейся шприцем с мефедроном

Врач Сараев: девочка, уколовшаяся шприцем с мефедроном, не могла заразиться ВИЧ
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У девочки не могло возникнуть зависимости после укола шприцем с наркотиком, считает Марат Сараев Фото:

Девочка, которая 22 августа укололась шприцем с мефедроном в каршеринговом автомобиле, вряд ли могла заразиться ВИЧ или гепатитом. Такое мнение высказал нарколог, главврач клиники «Независимый взгляд» Марат Сараев.

«Если игла достаточно глубоко проникла в ткани, то исключать возможности заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами нельзя, но в процентном соотношении риски сведены к минимуму. Чтобы заражение произошло, необходимо иметь определенный температурный режим и соблюсти время введения от больного человека здоровому», — рассказал Марат Сараев в беседе с «Ридусом».

Кроме того, специалист уверен, что у ребенка не могло возникнуть наркотической зависимости в результате укола. По его словам, для этого должны быть особые обстановка и намерение. «Человек начинает готовиться к этому употреблению, поэтому возникают дополнительные способствующие наркотическому опьянению факторы и в дальнейшем становление зависимости. Но не в этом случае», — заявил врач.

Ранее в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с наркотиком в каршеринговом автомобиле, передает «Дни.ру». После происшествия компания по прокату машин BelkaCar начала внутреннюю проверку.

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Девочка, которая 22 августа укололась шприцем с мефедроном в каршеринговом автомобиле, вряд ли могла заразиться ВИЧ или гепатитом. Такое мнение высказал нарколог, главврач клиники «Независимый взгляд» Марат Сараев. «Если игла достаточно глубоко проникла в ткани, то исключать возможности заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами нельзя, но в процентном соотношении риски сведены к минимуму. Чтобы заражение произошло, необходимо иметь определенный температурный режим и соблюсти время введения от больного человека здоровому», — рассказал Марат Сараев в беседе с «Ридусом». Кроме того, специалист уверен, что у ребенка не могло возникнуть наркотической зависимости в результате укола. По его словам, для этого должны быть особые обстановка и намерение. «Человек начинает готовиться к этому употреблению, поэтому возникают дополнительные способствующие наркотическому опьянению факторы и в дальнейшем становление зависимости. Но не в этом случае», — заявил врач. Ранее в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с наркотиком в каршеринговом автомобиле, передает «Дни.ру». После происшествия компания по прокату машин BelkaCar начала внутреннюю проверку.
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