Врач оценил последствия для девочки, уколовшейся шприцем с мефедроном

Девочка, которая 22 августа укололась шприцем с мефедроном в каршеринговом автомобиле, вряд ли могла заразиться ВИЧ или гепатитом. Такое мнение высказал нарколог, главврач клиники «Независимый взгляд» Марат Сараев.
«Если игла достаточно глубоко проникла в ткани, то исключать возможности заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами нельзя, но в процентном соотношении риски сведены к минимуму. Чтобы заражение произошло, необходимо иметь определенный температурный режим и соблюсти время введения от больного человека здоровому», — рассказал Марат Сараев в беседе с «Ридусом».
Кроме того, специалист уверен, что у ребенка не могло возникнуть наркотической зависимости в результате укола. По его словам, для этого должны быть особые обстановка и намерение. «Человек начинает готовиться к этому употреблению, поэтому возникают дополнительные способствующие наркотическому опьянению факторы и в дальнейшем становление зависимости. Но не в этом случае», — заявил врач.
Ранее в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с наркотиком в каршеринговом автомобиле, передает «Дни.ру». После происшествия компания по прокату машин BelkaCar начала внутреннюю проверку.
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