Ученик в Каспийске «заминировал» школу, чтобы не ходить на уроки

Shot: школьник из Каспийска сообщил о ложном минировании школы
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург, эвакуация, происшествие, чрезвычайное происшествие, полиция, оцепление
Четвероклассник сообщил о минировании, чтобы не ходить в школу Фото:

В Каспийске девятилетний школьник позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, чтобы не ходить на учебу. Об этом сообщает Shot.

«Школьник позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов», — передают авторы telegram-канала. Бомбу не нашли, но полиция определила местоположение четвероклассника. По итогу с мальчиком была проведена воспитательная беседа.

За сентябрь в образовательные учреждения страны поступали до десяти сообщений о минировании. Такие сообщения, например, были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и не только.

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В Каспийске девятилетний школьник позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, чтобы не ходить на учебу. Об этом сообщает Shot. «Школьник позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов», — передают авторы telegram-канала. Бомбу не нашли, но полиция определила местоположение четвероклассника. По итогу с мальчиком была проведена воспитательная беседа. За сентябрь в образовательные учреждения страны поступали до десяти сообщений о минировании. Такие сообщения, например, были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и не только.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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