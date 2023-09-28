Ученик в Каспийске «заминировал» школу, чтобы не ходить на уроки

Четвероклассник сообщил о минировании, чтобы не ходить в школу
В Каспийске девятилетний школьник позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, чтобы не ходить на учебу. Об этом сообщает Shot.
«Школьник позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов», — передают авторы telegram-канала. Бомбу не нашли, но полиция определила местоположение четвероклассника. По итогу с мальчиком была проведена воспитательная беседа.
За сентябрь в образовательные учреждения страны поступали до десяти сообщений о минировании. Такие сообщения, например, были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и не только.
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