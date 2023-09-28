Ученик в Каспийске «заминировал» школу, чтобы не ходить на уроки

Shot: школьник из Каспийска сообщил о ложном минировании школы

28 сентября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Четвероклассник сообщил о минировании, чтобы не ходить в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каспийске девятилетний школьник позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, чтобы не ходить на учебу. Об этом сообщает Shot. «Школьник позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов», — передают авторы telegram-канала. Бомбу не нашли, но полиция определила местоположение четвероклассника. По итогу с мальчиком была проведена воспитательная беседа. За сентябрь в образовательные учреждения страны поступали до десяти сообщений о минировании. Такие сообщения, например, были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и не только.

В Каспийске девятилетний школьник позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, чтобы не ходить на учебу. Об этом сообщает Shot. «Школьник позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов», — передают авторы telegram-канала. Бомбу не нашли, но полиция определила местоположение четвероклассника. По итогу с мальчиком была проведена воспитательная беседа. За сентябрь в образовательные учреждения страны поступали до десяти сообщений о минировании. Такие сообщения, например, были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и не только.