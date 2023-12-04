«Коммерсант»: адвокат Скрыпник обвиняется в мошенничестве на 2 млрд рублей

Скрыпник заявил, что вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Симоновском суде Москвы приступили к рассмотрению уголовного дела адвоката Константина Скрыпника, которого обвиняют в двух эпизодах покушения на особо крупное мошенничество на общую сумму около двух миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«В Симоновском суде столицы на процессе по уголовному делу бывшего главы адвокатской конторы „Вектор права“ Константина Скрыпника было зачитано обвинительное заключение. <… > Он обвиняется в двух эпизодах покушения на особо крупное мошенничество на общую сумму около двух млрд рублей», — пишет издание.

Скрыпник мог быть причастен к попытке хищения по поддельным документам торгового центра «Галерея Водолей» на юге Москвы. На потерпевшую Анджелу Сергееву адвокат, по материалам дела, оформил несуществующий долг в десять миллионов долларов. В суде Скрыпник заявил, что вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. Уголовное дело в отношении адвоката состоит из двух эпизодов. Они квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 и часть четвертая статьи 159 УК РФ).

5 июля 2020 года в Солнечногорске был похищен 17-летний сын Скрыпника. Молодой человек вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон его родителей стали поступать сообщения с угрозами. Вскоре следователям удалось обнаружить местоположение юноши. Он был связан, но жив. Позже Константин Скрыпник заявил, что за похищением его сына стоят подельники криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), который обвиняется в 60 убийствах.