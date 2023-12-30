МИД России назвал цели ВСУ в Белгороде

МИД России: целью ВСУ в Белгороде стали места отдыха горожан
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ВСУ намерено атаковали новогодний городок, елку и каток, где много людей, сообщили в МИД РФ Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Целью ВСУ в Белгороде были места массового скопления мирных жителей, в частности, новогодний городок с елкой и каток. Об этом сообщили в МИД России, реагируя на обстрелы города.

«Удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — указано в обращении ведомства.

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Погибли 14 человек из-за атаки ВСУ по Белгороду: главная информация. Видео

В МИД РФ уверены, что обстрелы российских территорий свидетельствуют «об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Ведомство призвало другие страны осудить теракт и «дистанцироваться от киевского режима».

ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. Погибли 14 человек, в том числе трое детей,108 получили ранения. Москва запросило экстренное заседание Совбеза ООН с участием Чехии.

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Целью ВСУ в Белгороде были места массового скопления мирных жителей, в частности, новогодний городок с елкой и каток. Об этом сообщили в МИД России, реагируя на обстрелы города. «Удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — указано в обращении ведомства. В МИД РФ уверены, что обстрелы российских территорий свидетельствуют «об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Ведомство призвало другие страны осудить теракт и «дистанцироваться от киевского режима». ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. Погибли 14 человек, в том числе трое детей,108 получили ранения. Москва запросило экстренное заседание Совбеза ООН с участием Чехии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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