МИД России назвал цели ВСУ в Белгороде

МИД России: целью ВСУ в Белгороде стали места отдыха горожан

30 декабря 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВСУ намерено атаковали новогодний городок, елку и каток, где много людей, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Целью ВСУ в Белгороде были места массового скопления мирных жителей, в частности, новогодний городок с елкой и каток. Об этом сообщили в МИД России, реагируя на обстрелы города. «Удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — указано в обращении ведомства. Новость по теме Погибли 14 человек из-за атаки ВСУ по Белгороду: главная информация. Видео В МИД РФ уверены, что обстрелы российских территорий свидетельствуют «об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Ведомство призвало другие страны осудить теракт и «дистанцироваться от киевского режима». ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. Погибли 14 человек, в том числе трое детей,108 получили ранения. Москва запросило экстренное заседание Совбеза ООН с участием Чехии.

Целью ВСУ в Белгороде были места массового скопления мирных жителей, в частности, новогодний городок с елкой и каток. Об этом сообщили в МИД России, реагируя на обстрелы города. «Удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — указано в обращении ведомства. В МИД РФ уверены, что обстрелы российских территорий свидетельствуют «об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Ведомство призвало другие страны осудить теракт и «дистанцироваться от киевского режима». ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. Погибли 14 человек, в том числе трое детей,108 получили ранения. Москва запросило экстренное заседание Совбеза ООН с участием Чехии.