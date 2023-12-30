МИД России назвал цели ВСУ в Белгороде

Целью ВСУ в Белгороде были места массового скопления мирных жителей, в частности, новогодний городок с елкой и каток. Об этом сообщили в МИД России, реагируя на обстрелы города.
«Удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — указано в обращении ведомства.
В МИД РФ уверены, что обстрелы российских территорий свидетельствуют «об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Ведомство призвало другие страны осудить теракт и «дистанцироваться от киевского режима».
ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. Погибли 14 человек, в том числе трое детей,108 получили ранения. Москва запросило экстренное заседание Совбеза ООН с участием Чехии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.