Общество Образование Минобрнауки: некоторые вузы могут скорректировать цены на обучение 13 января 2024 в 18:57 Размер текста - 17 + В Минобрнауки сообщили, что не все университеты повысят стоимость на обучение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Централизованного повышения стоимости на обучение для студентов государственных университетов России, кто учится на коммерческой основе, не ожидается. Об этом сообщили в Минобрнауки. Ведомство отметило, что только некоторые вузы смогут скорректировать цены в пределах инфляции. «Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в Минобрнауки. Слова ведомства передает РИА Новости. Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что в российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в России на мировой уровень нужно активно привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Централизованного повышения стоимости на обучение для студентов государственных университетов России, кто учится на коммерческой основе, не ожидается. Об этом сообщили в Минобрнауки. Ведомство отметило, что только некоторые вузы смогут скорректировать цены в пределах инфляции. «Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в Минобрнауки. Слова ведомства передает РИА Новости. Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что в российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в России на мировой уровень нужно активно привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям