Минобрнауки: некоторые вузы могут скорректировать цены на обучение

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В Минобрнауки сообщили, что не все университеты повысят стоимость на обучение Фото:

Централизованного повышения стоимости на обучение для студентов государственных университетов России, кто учится на коммерческой основе, не ожидается. Об этом сообщили в Минобрнауки. Ведомство отметило, что только некоторые вузы смогут скорректировать цены в пределах инфляции.

«Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в Минобрнауки. Слова ведомства передает РИА Новости.

Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что в российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в России на мировой уровень нужно активно привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований.

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Централизованного повышения стоимости на обучение для студентов государственных университетов России, кто учится на коммерческой основе, не ожидается. Об этом сообщили в Минобрнауки. Ведомство отметило, что только некоторые вузы смогут скорректировать цены в пределах инфляции. «Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в Минобрнауки. Слова ведомства передает РИА Новости. Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что в российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в России на мировой уровень нужно активно привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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