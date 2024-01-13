Минобрнауки: некоторые вузы могут скорректировать цены на обучение

Централизованного повышения стоимости на обучение для студентов государственных университетов России, кто учится на коммерческой основе, не ожидается. Об этом сообщили в Минобрнауки. Ведомство отметило, что только некоторые вузы смогут скорректировать цены в пределах инфляции.
«Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в Минобрнауки. Слова ведомства передает РИА Новости.
Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что в российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для вывода системы образования в России на мировой уровень нужно активно привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований.
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