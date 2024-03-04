SRF: Путин «открыл шампанское» из-за ссоры между Германией и Францией

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Клипарт. Сток Сайт президента России
Конфликт между Германией и Францией в вопросе поддержки Украины выгоден Владимиру Путину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину играет на руку конфликт Франции и Германии в вопросе поддержки Украины, в данный момент он «открывает шампанское». Об этом написало издание SRF.

«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в материале издания. Там добавили, что тот факт, что два важнейших партнера Европы спорят на открытой сцене играет на руку украинскому лидеру. В статье отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал размещение западных войск на Украине, однако получил выговор от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». Тогда Шольц сказал, что сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены в страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что если войска альянса окажутся на Украине, то конфликт России с НАТО неизбежен.

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Президенту РФ Владимиру Путину играет на руку конфликт Франции и Германии в вопросе поддержки Украины, в данный момент он «открывает шампанское». Об этом написало издание SRF. «Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в материале издания. Там добавили, что тот факт, что два важнейших партнера Европы спорят на открытой сцене играет на руку украинскому лидеру. В статье отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал размещение западных войск на Украине, однако получил выговор от канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». Тогда Шольц сказал, что сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены в страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что если войска альянса окажутся на Украине, то конфликт России с НАТО неизбежен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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