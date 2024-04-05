В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

06 апреля 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге приняты дополнительные меры защиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге приняты усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Главой государства поставлена задача вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей. Нами приняты дополнительные меры защиты. <…> Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности должно быть приоритетом в работе руководителей и формальный подход не допустим», — приводятся слова Беглова в telegram-канале правительства Санкт-Петербурга. В городе введен постоянный контроль за работой транспорта, спортивных сооружений, ТРЦ, больниц, школ, университетов и театров. Меры безопасности усилены на объектах спорта, культуры и религиозной жизни, здравоохранения, энергетики, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. В правительстве сообщили, что разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, также усилена профилактическая работа, направленная на повышение бдительности граждан. Усиление мер безопасности в российских регионах началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате трагедии погибли 143 человека. В больницах Москвы по-прежнему находятся 37 пострадавших — трое из них в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге приняты усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Главой государства поставлена задача вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей. Нами приняты дополнительные меры защиты. <…> Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности должно быть приоритетом в работе руководителей и формальный подход не допустим», — приводятся слова Беглова в telegram-канале правительства Санкт-Петербурга. В городе введен постоянный контроль за работой транспорта, спортивных сооружений, ТРЦ, больниц, школ, университетов и театров. Меры безопасности усилены на объектах спорта, культуры и религиозной жизни, здравоохранения, энергетики, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. В правительстве сообщили, что разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, также усилена профилактическая работа, направленная на повышение бдительности граждан. Усиление мер безопасности в российских регионах началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате трагедии погибли 143 человека. В больницах Москвы по-прежнему находятся 37 пострадавших — трое из них в тяжелом состоянии.