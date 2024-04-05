05 апреля 2024

В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге приняты дополнительные меры защиты Фото:

В Санкт-Петербурге приняты усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Главой государства поставлена задача вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей. Нами приняты дополнительные меры защиты. <…> Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности должно быть приоритетом в работе руководителей и формальный подход не допустим», — приводятся слова Беглова в telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.

В городе введен постоянный контроль за работой транспорта, спортивных сооружений, ТРЦ, больниц, школ, университетов и театров. Меры безопасности усилены на объектах спорта, культуры и религиозной жизни, здравоохранения, энергетики, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. В правительстве сообщили, что разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, также усилена профилактическая работа, направленная на повышение бдительности граждан.

Усиление мер безопасности в российских регионах началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате трагедии погибли 143 человека. В больницах Москвы по-прежнему находятся 37 пострадавших — трое из них в тяжелом состоянии.

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В Санкт-Петербурге приняты усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Главой государства поставлена задача вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового скопления людей. Нами приняты дополнительные меры защиты. <…> Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности должно быть приоритетом в работе руководителей и формальный подход не допустим», — приводятся слова Беглова в telegram-канале правительства Санкт-Петербурга. В городе введен постоянный контроль за работой транспорта, спортивных сооружений, ТРЦ, больниц, школ, университетов и театров. Меры безопасности усилены на объектах спорта, культуры и религиозной жизни, здравоохранения, энергетики, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. В правительстве сообщили, что разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, также усилена профилактическая работа, направленная на повышение бдительности граждан. Усиление мер безопасности в российских регионах началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате трагедии погибли 143 человека. В больницах Москвы по-прежнему находятся 37 пострадавших — трое из них в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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