В московских больницах остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

В больницах Москвы на лечении находятся 37 пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Столичные больницы приняли большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» 22 марта, отметила Ракова. «В ночь теракта в городские больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов», — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она отметила значительную роль санавиации в спасении раненых. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжелые пациенты», — рассказала Ракова.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные злоумышленники расстреляли людей и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.
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