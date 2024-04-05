В московских больницах остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Трое раненых остаются в тяжелом состоянии Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В больницах Москвы на лечении находятся 37 пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Столичные больницы приняли большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» 22 марта, отметила Ракова. «В ночь теракта в городские больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов», — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она отметила значительную роль санавиации в спасении раненых. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжелые пациенты», — рассказала Ракова.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные злоумышленники расстреляли людей и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.

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В больницах Москвы на лечении находятся 37 пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Столичные больницы приняли большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» 22 марта, отметила Ракова. «В ночь теракта в городские больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов», — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она отметила значительную роль санавиации в спасении раненых. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжелые пациенты», — рассказала Ракова. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные злоумышленники расстреляли людей и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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