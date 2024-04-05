Происшествия В московских больницах остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе» 05 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Трое раненых остаются в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В больницах Москвы на лечении находятся 37 пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Столичные больницы приняли большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» 22 марта, отметила Ракова. «В ночь теракта в городские больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов», — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она отметила значительную роль санавиации в спасении раненых. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжелые пациенты», — рассказала Ракова. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные злоумышленники расстреляли людей и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В больницах Москвы на лечении находятся 37 пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Столичные больницы приняли большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» 22 марта, отметила Ракова. «В ночь теракта в городские больницы Москвы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов», — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она отметила значительную роль санавиации в спасении раненых. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семь человек. Это были самые тяжелые пациенты», — рассказала Ракова. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные злоумышленники расстреляли людей и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям