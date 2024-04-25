Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом Фото:

Госсекретаря США Энтони Блинкена прибыл с рабочим визитом в Китай, где его встретили без красной ковровой дорожки. Об этом сообщил телеканал PBS. Уточняется, что самолет Блинкена приземлился в шанхайском аэропорту Хунцяо.

«Блинкена в шанхайском аэропорту Хунцяо встретили без красной ковровой дорожки», — передает телеканал PBS. Уточняется, что госсекретарь встретится с главой МИД страны Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Госдепе заявляли, что Блинкен планирует в ходе визита в Китай обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения РФ и КНР. В частности, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США таким образом хотят расшатать российско-китайскую связку. По его мнению, Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона.

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Госсекретаря США Энтони Блинкена прибыл с рабочим визитом в Китай, где его встретили без красной ковровой дорожки. Об этом сообщил телеканал PBS. Уточняется, что самолет Блинкена приземлился в шанхайском аэропорту Хунцяо. «Блинкена в шанхайском аэропорту Хунцяо встретили без красной ковровой дорожки», — передает телеканал PBS. Уточняется, что госсекретарь встретится с главой МИД страны Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. В Госдепе заявляли, что Блинкен планирует в ходе визита в Китай обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения РФ и КНР. В частности, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США таким образом хотят расшатать российско-китайскую связку. По его мнению, Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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