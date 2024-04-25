Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай

Госсекретаря США Энтони Блинкена прибыл с рабочим визитом в Китай, где его встретили без красной ковровой дорожки. Об этом сообщил телеканал PBS. Уточняется, что самолет Блинкена приземлился в шанхайском аэропорту Хунцяо.
«Блинкена в шанхайском аэропорту Хунцяо встретили без красной ковровой дорожки», — передает телеканал PBS. Уточняется, что госсекретарь встретится с главой МИД страны Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.
В Госдепе заявляли, что Блинкен планирует в ходе визита в Китай обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения РФ и КНР. В частности, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США таким образом хотят расшатать российско-китайскую связку. По его мнению, Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона.
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