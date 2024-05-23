Король Бахрейна назвал Путина другом

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Владимир Путин является другом для короля Бахрейна, заявили в посольстве
Владимир Путин является другом для короля Бахрейна, заявили в посольстве Фото:

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает лидера России Владимира Путина другом. Он также настроен на сотрудничество с РФ во всех областях. Об этом заявили в посольстве Королевства Бахрейн в РФ по итогам переговоров.

«Его величество король Бахрейна встретился сегодня в Кремлевском дворце с его превосходительством Владимиром Путиным, где его величество король Хамад обсудил со своим другом ряд региональных и международных вопросов», — говорится в заявлении посольства, его приводит ТАСС. Там отметили, что король Бахрейна намерен развивать отношения с Россией во всех областях и на всех уровнях.

Переговоры политиков прошли 23 мая. По их итогу было подписано семь важных документов. Среди них — меморандумы о сотрудничестве двух стран в сфере фармацевтической и медицинской промышленности. Также король Бахрейна и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности — в материале URA.RU.

Во время встречи Хамад бен Иса Аль Халифа пригласил РФ принять участие в мирной конференции по Газе. Она состоится в Бахрейне, пишет Pravda.ru.

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает лидера России Владимира Путина другом. Он также настроен на сотрудничество с РФ во всех областях. Об этом заявили в посольстве Королевства Бахрейн в РФ по итогам переговоров. «Его величество король Бахрейна встретился сегодня в Кремлевском дворце с его превосходительством Владимиром Путиным, где его величество король Хамад обсудил со своим другом ряд региональных и международных вопросов», — говорится в заявлении посольства, его приводит ТАСС. Там отметили, что король Бахрейна намерен развивать отношения с Россией во всех областях и на всех уровнях. Переговоры политиков прошли 23 мая. По их итогу было подписано семь важных документов. Среди них — меморандумы о сотрудничестве двух стран в сфере фармацевтической и медицинской промышленности. Также король Бахрейна и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности — в материале URA.RU. Во время встречи Хамад бен Иса Аль Халифа пригласил РФ принять участие в мирной конференции по Газе. Она состоится в Бахрейне, пишет Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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