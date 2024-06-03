Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь основных принципов ядерной безопасности МАГАТЭ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной и нарушает все семь основополагающих принципов ядерной безопасности, установленных МАГАТЭ. Об этом рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«Все семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС полностью или частично подорваны», — передает слова Гросси РИА Новости. Он добавил, что ситуация на станции остается нестабильной. Гросси сделал это заявление на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, проходящем в Вене с 3 по 7 июня.
Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: ее допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Гросси заявлял, что перебои в электроснабжении могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности на действующих АЭС в Украине.
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