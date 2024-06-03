Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь основных принципов ядерной безопасности МАГАТЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил Рафаэль Гросси
Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил Рафаэль Гросси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной и нарушает все семь основополагающих принципов ядерной безопасности, установленных МАГАТЭ. Об этом рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Все семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС полностью или частично подорваны», — передает слова Гросси РИА Новости. Он добавил, что ситуация на станции остается нестабильной. Гросси сделал это заявление на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, проходящем в Вене с 3 по 7 июня.

Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: ее допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Гросси заявлял, что перебои в электроснабжении могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности на действующих АЭС в Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной и нарушает все семь основополагающих принципов ядерной безопасности, установленных МАГАТЭ. Об этом рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Все семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС полностью или частично подорваны», — передает слова Гросси РИА Новости. Он добавил, что ситуация на станции остается нестабильной. Гросси сделал это заявление на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, проходящем в Вене с 3 по 7 июня. Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: ее допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Гросси заявлял, что перебои в электроснабжении могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности на действующих АЭС в Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...