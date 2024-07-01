В зону СВО будут отправлять конфискованное и невостребованное оружие

Правительство РФ поддержало проект о повторной отправке оружия в зону СВО

02 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Законопроект предусматривает возможность отправки конфискованного и невостребованного оружия в зону СВО упрощенным способом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации на Украине упрощенным способом. Проект закона получил одобрение с учетом ряда замечаний, следует из отзыва правительства, находящегося в распоряжении РИА Новости. «Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона «Об оружии» <…> разработан в целях возможности повторного использования оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации», — написано в пояснительной записке к проекту. Среди авторов законопроекта числится первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и представители партии «Единая Россия». В целом новый проект нацелен на переработку оружия и патронов. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейна, на складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению. Законопроект позволит направить это оружие и патроны для использования Минобороны, Росгвардии и другими государственными организациями. Также незадействованное ранее оружие смогут использовать экспертно-криминалистические подразделения для раскрытия преступлений. Конкретные механизмы передачи оружия будут определены правительству РФ, а за процесс администрирования предлагается закрепить Росгвардию. Это решение направлено на эффективное использование ресурсов и поддержку операций по обеспечению безопасности страны. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он говорил в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации на Украине упрощенным способом. Проект закона получил одобрение с учетом ряда замечаний, следует из отзыва правительства, находящегося в распоряжении РИА Новости. «Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона «Об оружии» <…> разработан в целях возможности повторного использования оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации», — написано в пояснительной записке к проекту. Среди авторов законопроекта числится первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и представители партии «Единая Россия». В целом новый проект нацелен на переработку оружия и патронов. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейна, на складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению. Законопроект позволит направить это оружие и патроны для использования Минобороны, Росгвардии и другими государственными организациями. Также незадействованное ранее оружие смогут использовать экспертно-криминалистические подразделения для раскрытия преступлений. Конкретные механизмы передачи оружия будут определены правительству РФ, а за процесс администрирования предлагается закрепить Росгвардию. Это решение направлено на эффективное использование ресурсов и поддержку операций по обеспечению безопасности страны. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он говорил в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ.