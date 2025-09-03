Узбекистан потребовал от Москвы наказать россиянина, оскорбившего гастарбайтера

Министерство иностранных дел Узбекистана направило официальную ноту в МИД России с просьбой наказать россиянина, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.
«Ведется разбирательство по поводу ситуации, ставшей причиной широких обсуждений в конце августа. В этой связи была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер», — заявил Бурханов на видео, опубликованном на канале ведомства в YouTube.
По его словам, инцидент вызвал широкий общественный резонанс в узбекистанских социальных сетях, а само видео с оскорблениями появилось в конце августа. Дипломаты настаивают на привлечении россиянина, который назвал мигранта «рабом», к ответственности. По информации пресс-секретаря, министерство продолжает мониторить СМИ и социальные сети для выявления подобных случаев и реагирования на них. Бурханов отметил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, независимо от страны пребывания. В случае нарушения их прав и законных интересов узбекистанцев призвали обращаться за помощью к местным правоохранительным органам и дипломатическим миссиям республики.
Ранее МИД Узбекистана выражало обеспокоенность из-за участившихся случаев неправомерных проверок и грубого обращения с гражданами республики на территории России. По словам Бурханова, посольство Узбекистана направило официальную ноту в МИД РФ с требованием дать правовую оценку действиям российских силовиков.
