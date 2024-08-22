Путин поддержал автоматические выплаты покинувшим Курскую область жителям

22 августа 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Выплаты также касаются собственников земельных участков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. «Я полностью согласен по поводу 15 тысяч выплачивать автоматически. Это же касается и собственников земельных участков», — сказал президент на совещании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. «Я полностью согласен по поводу 15 тысяч выплачивать автоматически. Это же касается и собственников земельных участков», — сказал президент на совещании.