Путин поддержал автоматические выплаты покинувшим Курскую область жителям

Выплаты также касаются собственников земельных участков
Президент РФ Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«Я полностью согласен по поводу 15 тысяч выплачивать автоматически. Это же касается и собственников земельных участков», — сказал президент на совещании.
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