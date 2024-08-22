Путин поддержал автоматические выплаты покинувшим Курскую область жителям

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Выплаты также касаются собственников земельных участков Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

«Я полностью согласен по поводу 15 тысяч выплачивать автоматически. Это же касается и собственников земельных участков», — сказал президент на совещании.

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Президент РФ Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. «Я полностью согласен по поводу 15 тысяч выплачивать автоматически. Это же касается и собственников земельных участков», — сказал президент на совещании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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