Были зафиксированы факты транспортировки биоматериалов из Украины на Запад. Это может свидетельствовать о нарушении международных договоренностей о запрещении химического и биологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ деятельности Соединенных Штатов Америки и Украины, связанной с нарушением международных договоров о запрещении химического и биологического оружия», — сообщил Кириллов URA.RU. Он отметил, что для обеспечения транспортировки биоматериалов активно задействуются Молдавия и Румыния.
Из Украины в Молдавию вывозом опасных грузов занимается компания «Биопартнерс», которая является дочерней структурой американской фирмы с аналогичным названием. С августа 2022 по май 2024 года было зафиксировано более двух тысяч случаев транспортировки биоматериалов.
В процессах перевозки также участвует компания «Кью Ту Солюшн» (»Q2 Solution»), дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона. По словам Кирилова, данные компании реализуют контракты на сумму свыше 22 млн долларов США.
Раннее сообщалось, что до начала специальной военной операции США и их союзникам удалось вывезти из Украины не менее 16 тысяч биопроб, включая кровь украинских военнослужащих и опасные патогены. Все материалы направлялись напрямую в западные лаборатории, связанные с Пентагоном, для использования в военно-биологических исследованиях.
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