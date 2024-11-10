Премьер Польши перенес операцию

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Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию
Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск пропустит празднование Дня независимости страны 11 ноября. Политик только что перенес плановую хирургическую операцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Польши на официальном сайте.

«Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру», — сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что к своим обязанностям Туск сможет вернуться только 13 ноября в среду. Это значит, что премьер-министр не сможет присутствовать на государственных мероприятиях, посвященных национальному празднику.

В понедельник, 11 ноября, в Польше празднуют национальный праздник независимости страны. К этому дню у границ с Белоруссией и Россией в рамках проекта «Восточный щит» власти грозились начать установку бетонных ежей.

«Восточный щит» намерены реализовать в период с 2024 по 2028 год. На него будет выделено 10 миллиардов польских злотых или 2,5 миллиарда долларов США. Цель данной инициативы — развертывание многоуровневой оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО в ответ на возможную угрозу со стороны России и Белоруссии.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск пропустит празднование Дня независимости страны 11 ноября. Политик только что перенес плановую хирургическую операцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Польши на официальном сайте. «Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру», — сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что к своим обязанностям Туск сможет вернуться только 13 ноября в среду. Это значит, что премьер-министр не сможет присутствовать на государственных мероприятиях, посвященных национальному празднику. В понедельник, 11 ноября, в Польше празднуют национальный праздник независимости страны. К этому дню у границ с Белоруссией и Россией в рамках проекта «Восточный щит» власти грозились начать установку бетонных ежей. «Восточный щит» намерены реализовать в период с 2024 по 2028 год. На него будет выделено 10 миллиардов польских злотых или 2,5 миллиарда долларов США. Цель данной инициативы — развертывание многоуровневой оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО в ответ на возможную угрозу со стороны России и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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